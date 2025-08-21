Özbelsan Sivasspor Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Takım, maç öncesi fiziksel hazırlıklarını sürdürmekte.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması ve dayanıklılık koşuları yapan kırmızı beyazlı ekibin, antrenmanın son bölümünde ise atletik oyunlarla günü noktaladığı bildirildi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
