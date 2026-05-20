Özbekistan spor atağı: Olimpiyat, futbol ve satrançta tarihi başarılar

Son yıllarda spora yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayan Özbekistan, olimpiyatlardan futbola, bokstan satranca kadar birçok branşta elde ettiği başarılarla uluslararası arenada öne çıkıyor.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Orta Asya ülkesi, özellikle genç sporculara yönelik devlet destekli programlar, altyapı yatırımları ve uluslararası organizasyonlara verdiği önem sayesinde son dönemde dikkati çeken sportif başarılara imza attı.

Paris 2024 Olimpiyatlarına 90 sporcu ile katılan Özbekistan, bu oyunlarda tarihinin en başarılı sonucunu elde etti. Paris Olimpiyatları'nda 8'i altın 13 madalya kazanarak madalya sıralamasında dünya 13'üncüsü olan Özbekistan,Tokyo 2020'ye göre 19 basamak yükseldi.

Bu olimpiyatlarda 3 Özbek sporcu ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmayı başarırken Özbek sporcular, boksta 5 altın madalya kazanarak Paris Olimpiyatları'nda bu branşın en başarılı ülkesi oldu. Özbek boksörler Bahadır Calalov ve Hasanboy Dusmatov arka arkaya ikinci kez olimpiyat şampiyonu ünvanını elde ederken tekvandocu Uluğbek Raşitov da üst üste ikinci olimpiyat altınını kazanan sporcular arasa girdi.

Özbekistan ilk kez Dünya Kupası finallerinde

Futbolda da tarihi başarıya imza atan Özbekistan Milli Takımı, ilk defa 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederek ülke spor tarihine geçti.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Özbekistan, tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonunda yer alma başarısı gösterdi.

1994 yılında ilk kez resmi turnuvaya katılan Özbekistan Milli Takımı, 31 yıl boyunca mücadele ettiği Dünya Kupası elemelerinde sekizinci denemesinde finallere yükselmeyi başardı.

Özbekistan'da milli takımın başarısı ülke genelinde büyük coşkuyla kutlanırken Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, teknik heyet ve futbolcuları devlet nişanlarıyla ödüllendirdi.

Son yıllarda genç futbolculara yönelik yatırımların artırıldığı Özbekistan'da, altyapı projeleri ve genç milli takımların başarıları da dikkati çekiyor.

Özbekistan genç milli takımı 2024'te ilk defa Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederken, 17 Yaş Altı Milli Takımı ise geçen yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Asya Kupası'nda galip oldu.

Satrançta dünyanın yükselen güçlerinden biri oldu

Özbekistan, satrançta da son yıllarda dünyanın yükselen ülkeleri arasında yer alırken "ustalarının" uluslararası turnuvalarda sergilediği başarılar öne çıkıyor.

Özbekistan Satranç Milli Takımı, 2022 Dünya Satranç Olimpiyatı'nda şampiyon olurken takım turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak spor kamuoyunun dikkatini çekti.

Özbek büyükustalar, son yıllarda uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle dünya satrancında önemli konuma ulaştı. 2004 doğumlu genç yıldız Nodirbek Abdusattorov 2021'de Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu olarak tüm zamanların en genç dünya şampiyonu ünvanını elde etti.

2005 doğumlu Özbek büyükusta Cavohir Sindarov ise 2025 Dünya Kupası'nı kazanarak turnuva tarihinin en genç şampiyonu oldu. Sindarov ayrıca 2026 Adaylar Turnuvası'nı kazanarak büyük başarıya imza attı.

Sindarov, Adaylar Turnuvası'nda puan rekorunu kırarak turnuva bitimine bir tur kala birinciliği garantiledi. Bu yıl düzenlenecek Dünya Satranç Şampiyonası'nda mevcut Dünya Şampiyonu Gukesh Dommaraju'ye karşı oynama hakkı kazandı.

"Başarıların temelinde devlet destekli spor politikaları ve güçlü altyapı bulunuyor"

Uzmanlar, Özbek sporcuların son yıllarda olimpiyatlardan futbola, bokstan satranca kadar farklı branşlarda elde ettiği uluslararası başarıların arkasında devlet destekli spor politikaları, kurumsallaşmış altyapı ve uzun vadeli planlamanın bulunduğunu belirtiyor.

Özbek spor yazarı Aybek Yunusov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu başarıda, hükümetin spora verdiği önemin, altyapıya ayrılan mali kaynakların ve sporun toplumdaki prestijinin artmasının önemli rol oynadığını söyledi.

Ülkede genç nüfus oranının oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Yunusov, devlet destekli spor okulları sayesinde çocukların erken yaşta keşfedilerek uygun branşlara yönlendirildiğini, birçok spor dalında sistemli tarama programlarının uygulandığını aktardı.

Yunusov, Özbek futbolunun uzun yıllar büyük potansiyele rağmen Dünya Kupası'na katılamadığını anımsatarak, son dönemde altyapı akademileri, yabancı teknik direktörler ve genç milli takım projelerinin sonuç vermeye başladığını belirtti.

Genç milli takımların Asya'daki başarılarının A Milli Takım'ın tarihinde ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinin temelini oluşturduğunu ifade eden Yunusov, "Özbekistan, güçlü spor politikası, azim ve akıllı stratejiyle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı." dedi.

Spor yazarı Rustam Sulaymonov da ülkedeki spor okullarında güçlü antrenörlük ve spor eğitimi geleneğinin bulunduğunu, özellikle boks, güreş, halter ve satrançta geleneksel spor metodolojisinin modern sistemlerle birleştirildiğini belirtti.

Bu yaklaşımın disiplinli ve teknik açıdan güçlü sporcuların yetişmesini sağladığına işaret eden Sulaymonov, birçok spor branşında kurumsallaşmış altyapının oluşturulduğunu söyledi.

Sulaymonov, Özbekistan'da adeta milli spor haline gelen boksta il ve ilçe düzeyinde çok sayıda bölgesel spor okulunun faaliyet gösterdiğini, ulusal şampiyonalar ve uluslararası kamp programları sayesinde sürekli yeni yeteneklerin yetiştirildiğini dile getirdi.

Satrancın ülkede yalnızca bir spor dalı değil aynı zamanda eğitim aracı olarak da görüldüğünü belirten Sulaymonov, okullarda satranç eğitiminin yaygınlaştırıldığını ve ülke genelinde çok sayıda satranç okulunun açıldığını aktardı.

Hükümetin satrancın gelişimine büyük önem verdiğini ve sporculara ciddi maddi destek sağladığını ifade eden Sulaymonov, "Bu destekler sayesinde Nodirbek Abdusattorov ve Cavohir Sindarov gibi genç büyükustalar, Özbekistan'ı dünya satrancının önemli merkezlerinden biri haline getirdi." diye konuştu.

Sulaymonov, sporun toplumdaki prestiji ve başarılı sporculara verilen devlet desteğinin, Özbekistan'ın spor alanındaki yükselişinde önemli pay sahibi olduğunu vurgulayarak "Özbekistan'ın başarısı yalnızca bireysel yeteneklerden değil, devlet politikası, altyapı yatırımları, genç nüfus, disiplinli eğitim sistemi ve uzun vadeli planlamanın birleşiminden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.