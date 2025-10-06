Haberler

Özbekistan Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Fabio Cannavaro

Özbekistan Futbol Milli Takımı, tarihinde ilk defa katılacağı Dünya Kupası öncesi İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro ile anlaştı. Cannavaro, takımın FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına liderlik edecek.

Özbekistan Futbol Milli Takımı, teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Fabio Cannavaro'nun getirildiğini duyurdu.

Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Özbekistan'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Orta Asya ekibi, teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun getirildiğini duyurdu.

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özbekistan Futbol Federasyonu, üç kez FIFA Dünya Kupası'na katılan, 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve modern çağın en iyi defans oyuncularından biri olan ünlü uzman Fabio Cannavaro ile sözleşme imzaladı. İtalyan teknik direktör, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında milli takımımıza liderlik edecek" ifadelerine yer verildi.

Cannavaro'nun yardımcılıklarını Eugenio Albarella, Francesco Troise ve Antonio Chimenti yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
