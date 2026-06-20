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Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, Bolu'da kampa girdi

Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, Bolu'da kampa girdi
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Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Kapadze Timur yönetimindeki takım, Abant yolu üzerindeki bir otelde konaklayacak ve 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Teknik direktör Kapadze Timur yönetimindeki Navbahor Namangan, devre arası kampı için Abant yolu üzerinde bulunan bir oteli tercih etti. Takım akşam saatlerinde otele giriş yaptı.

Yarın sabah antrenmanı ile çalışmalarına başlayacak Özbekistan ekibinin kampı 8 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Zafer Göder
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