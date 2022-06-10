Milli futbolcu Türkiye'ye mi dönüyor? Süper Lig ekibinden Ozan Kabak bombası - Haberler

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Milli futbolcu Türkiye'ye mi dönüyor? Süper Lig ekibinden Ozan Kabak bombası

Haberler.com - Spor
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Son şampiyon Trabzonspor, yerli stoper arayışlarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, bu arayışlar kapsamında 22 yaşındaki Ozan Kabak'ı listesine aldı. Karadeniz ekibi, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Mevcut kadroyu daha da güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, savunmaya yerli bir isim takviyesi yapmak istiyor.

KİRALIK FORMÜLÜ

Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Ozan Kabak'ı kiralamak istiyor. Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın da kadroda görmek istediği milli futbolcu için kiralama girişiminde bulundu ancak Ozan'ın kulübü Schalke kiralama formülüne sıcak bakmadı. Alman ekibi, Ozan Kabak için 8-10 milyon euro arası bir bonservisi bedeli talep ediyor.

11 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Ocak 2019'da Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak, bu transferden 6 ay sonra 15 milyon euro karşılığında Schalke'ye katılmıştı. Geçtiğimiz sezon Norwich formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan milli oyuncu, bir önceki yıl yarım dönem kiralık olarak Liverpool'da görev yapmıştı.

Ozan Kabak bombası! Süper Lig'i ekibi milli futbolcuyu kadrosuna katacak

Haberler.com - Spor

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