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Türk hakemlere Akdeniz Oyunları finali görevi

Türk hakemlere Akdeniz Oyunları finali görevi
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FIFA hakemleri Ozan Ergün ve Mücahid Adem Çelebi, 2026 Akdeniz Oyunları erkekler futbol final müsabakasında görevlendirildi.

FIFA hakemleri Ozan Ergün ve Mücahid Adem Çelebi, 2026 Akdeniz Oyunları erkekler futbol final müsabakasında görevlendirildi.

İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları futbol müsabakalarında görev yapan hakemler Ozan Ergün ve Mücahid Adem Çelebi, erkekler futbol final müsabakasında görevlendirildi.

Tunus ile Cezayir arasında oynanacak final müsabakası, TSİ 20.00'de Taranto'daki Erasmo Iacovone Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakayı FIFA hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Zakaria Bouchtaoui (Fas) ve Mücahid Adem Çelebi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andi Koci (Arnavutluk) olacak.

Ozan Ergün, turnuvanın grup aşamasında İtalya-Arnavutluk ve Kosova-İtalya erkekler müsabakalarında hakem olarak, İtalya-Fas kadınlar müsabakasında ise 4. hakem olarak görev yaptı.

Mücahid Adem Çelebi ise grup aşamasında İtalya-Arnavutluk, Fas-Tunus ve Kosova-İtalya erkekler müsabakalarında yardımcı hakem olarak görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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