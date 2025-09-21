Haberler

Oyunu kullanan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere mesaj var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Oyunu kullanan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere mesaj var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Oyunu kullanan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere mesaj var
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 37 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy kullanmasının ardından konuşan Sadettin Saran, "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz'' dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu kullandı.

37 NUMARALI SANDIKTA OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başlarken, başkan adayı Sadettin Saran da alana gelerek oyunu kullandı. 37 numaralı sandıkta oyunu kullanan Saran'a üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Oyunu atan Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere mesaj var

'FENERBAHÇE'YE SEVGİYİ GETİRECEĞİZ'

Oy kullanma işlemi öncesinde Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilmeleri halinde güzel işler yapacaklarını belirten Saran, "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu çok samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı. Saran kendisine verilen destekten ötürü çok mutlu olduğunu, kendisine destek olan insanları mahcup etmeyeceklerini söyledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Aileler dikkat! İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Aileler dikkat! İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik açıklama bugün! İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak

Netanyahu'ya soğuk duş! Başbakan kararı bugün resmen duyuracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.