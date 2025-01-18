Beşiktaş'ın 2 yıldızına şok: Sahaya çıktıklarına pişman oldular

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda taraftarlar, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Al Musratı'ye tepki gösterdi.

MARIO, OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı. Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen ve bu karşılaşmada da sınıfta kalan Portekizli futbolcu, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.

AL-MUSRATI DE TEPKİ GÖRDÜ

Maçın 82. dakikasında yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Al Musrati de tepkilerden nasibini aldı.. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Musrati'yi de aynı şekilde ıslıklayarak protesto etti.