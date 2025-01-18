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Beşiktaş'ın 2 yıldızına şok: Sahaya çıktıklarına pişman oldular

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Beşiktaş'ın bir türlü istediği verimi alamadığı Joao Mario ve Al-Musrati, ilk 11'de başladıkları Samsunspor maçında oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlarda tepki aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda taraftarlar, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Al Musratı'ye tepki gösterdi.

MARIO, OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı. Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen ve bu karşılaşmada da sınıfta kalan Portekizli futbolcu, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.

AL-MUSRATI DE TEPKİ GÖRDÜ

Maçın 82. dakikasında yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Al Musrati de tepkilerden nasibini aldı.. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Musrati'yi de aynı şekilde ıslıklayarak protesto etti.

Beşiktaş'ın 2 yıldızına şok: Sahaya çıktıklarına pişman oldular
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıApi Rosa:

La sizin yüzünüzden futbol heyecanımız bitti.

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