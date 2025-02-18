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Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu

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Romanya Ligi'nde oynanan Rapid Bükreş-Botoşani maçında yoğun kar yağışı futbolseverlere zor anlar yaşattı. Beyaz forma giyen Botoşani oyuncuları, kar yağışı nedeniyle sahada adeta kayboldu. Zeminle aynı renkteki formaları nedeniyle oyuncuların seçilmesi güç oldu.

Romanya Ligi'nde beklentilerin üzerinde yoğun kar yağışı altında oynanan Rapid Bükreş-Botoşani maçında konuk ekibin beyaz forma ile mücadele etmesi izleyenlere zor anlar yaşattı.

KAR YAĞIŞI MAÇA DAMGA VURDU

Rapid Bükreş sahaya kırmızı renk forması ile çıkarken, Botoşanili oyuncular giydiği beyaz renk formadan dolayı sahada adeta kayboldu.

MAÇ 1-0 BİTTİ

Zaman zaman zemin ile aynı renk forma giydikleri için zor seçilen konuk ekip oyuncularını hakem ve izleyenler güçlükle seçti. Müsabaka Denis Ciobotariu'nun 37. dakikada kaydettiği golle 1-0 Rapid Bükreş üstünlüğü ile sona erdi.

Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu

Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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