Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u konuk ettiği maçın 45. dakikasında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşanan gerginliğin ardından Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ
Maçın 12. dakikasında konuk takım Alanyaspor, Augusto'nun boş kaleye attığı golle 1-0 öne geçti.
OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
45. dakikada İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi. Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.
İşte o anlar;