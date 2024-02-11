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Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı

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Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u konuk ettiği maçın 45. dakikasında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşanan gerginliğin ardından Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın 12. dakikasında konuk takım Alanyaspor, Augusto'nun boş kaleye attığı golle 1-0 öne geçti.

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

45. dakikada İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi. Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.

İşte o anlar;

Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştıGörüntü: beIN SPORTS

Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştıGörüntü: beIN SPORTS

Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştıGörüntü: beIN SPORTS

Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştıGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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