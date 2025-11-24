Haberler

Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Güncelleme:
Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Enes Ünal, oyuna girmesinin ardından 46 saniye sonra gol attı ve takımının 2-0'lık skordan geri dönüşünde rol oynadı. Milli oyuncu, bu performansıyla İngiltere basınında gündem oldu. Tam 341 gün sonra fileleri sarsan milli yıldız için dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

  • Enes Ünal, Bournemouth formasıyla West Ham United'a karşı oyuna girdikten 46 saniye sonra gol attı.
  • Bournemouth, West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.
  • Enes Ünal, 9.5 aylık sakatlık arasından sonra sahalara döndü.

Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Enes Ünal, 2-0 geriye düşülen West Ham United maçında 9.5 ay aranın ardından sahalara geri dönerek takımı adına gol kaydetmiş ve takımı 2-2 berabere kalmıştı.

46 SANİYEDE TAKIMINI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Enes Ünal, oyuna girdikten 46 saniye sonra attığı golle takımını hayata döndürdü. Milli yıldızın bu performansı, Ada basınında da geniş yankı buldu.

İşte Enes Ünal için yapılan o haberler:

"ENES 1 PUANI KURTARDI"

BBC: "Premier Lig'de Bournemouth, West Ham ile 2-2 berabere kalırken, oyuna sonradan giren Enes Ünal'ın golüyle maçın son dakikalarında beraberlik sağlandı. Maçın son anlarında ev sahibi takıma galibiyeti getirecek gol fırsatını da yakaladı ancak Türk forvet, West Ham kalecisi Alphonse Areola'nın yaptığı harika kurtarışla bu fırsatı kaçırdı."

"DUYGULANDIĞI GÖRÜLDÜ"

İngiliz basınından The Guardian'da Enes'le alakalı şu yorum yapıldı: "West Ham, Ünal'ın Bournemouth'a beraberliği getirmesiyle iki gollük üstünlüğünü kaybetti Enes Ünal, Bournemouth adına bir puanı çalmak için yedek kulübesinden çıktıktan hemen sonra gol attı. İkinci çapraz bağ sakatlığından kurtulduktan sonra ikinci kez yedek kulübesinde oyuna giren Türk forvet, maçın bitimine dokuz dakika kala attığı golle West Ham'ın Nuno Espirito Santo yönetimindeki ilk deplasman galibiyetini engelledi. 28 yaşındaki oyuncunun sevinçten duygulandığı görüldü."

"ENES KAHRAMAN OLDU"

Sky Sports:: "Bournemouth'un yedek kulübesinden oyuna giren Enes Ünal, bu süreçte tam bir daire çizerek kahraman oldu. Türk forvet, geçen sezon aynı maçta Bournemouth adına 90. dakikada muhteşem bir serbest vuruş golüyle beraberliği sağlamış ancak kısa süre sonra ikinci kez çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sahalardan uzak kalmıştı."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımustafa-ugur-ozturk:

haftaya sakatlanir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Emre Mor gibi..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
