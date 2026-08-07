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Boluspor'da Erdem Can Polat'a Kırık Şüphesi

Boluspor'da Erdem Can Polat'a Kırık Şüphesi
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Trendyol 1.Lig’in açılış maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra sakatlık yaşayan Bolusporlu futbolcu Erdem Can Polat kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol 1.Lig'in açılış maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra sakatlık yaşayan Bolusporlu futbolcu Erdem Can Polat kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış maçında Boluspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan maçın 59. dakikasında Bolusporlu Erdem Can Polat talihsiz bir sakatlık yaşadı. 58. dakikada oyuna giren Erdem Can Polat, 59. dakikada topla buluştu. Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadele sonucu dengesini kaybeden Erdem Can Polat ayağı burkularak yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Erdem Can Polat için sahaya ambulans ekipleri girdi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Can Polat, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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