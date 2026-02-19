Haberler

Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Güncelleme:
Fenerbahçe'de Nottingham Forest karşısında sakatlanan Milan Skriniar oyuna devam edemedi. Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

  • Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Nottingham Forest maçının 23. dakikasında sakatlandı.
  • Milan Skriniar, sağlık ekiplerinin tedavisine rağmen oyuna devam edemedi.
  • Milan Skriniar'ın yerine 27. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna girdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti. Sarı-lacivertlilere bu zorlu mücadelede yıldız isminden kötü haber geldi.

SKRINIAR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, mücadelenin 23. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı. Deneyimli savunma oyuncusu, sağlık ekiplerinin tedavisine rağmen oyuna devam edemedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYUNDA

Tedavisi sonrası ayağa kalkan Milan Skriniar, alkışlar eşliğinde saha kenarına geldi. Slovak oyuncunun yerine oyuna 27. dakikada milli stoper Çağlar Söyüncü dahil oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
