Oynamadan 3 puan kazanacaklar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27. hafta karşılaşmaları öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 1461 Trabzon FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanması planlanan maç, Malatya temsilcisinin ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

YENİ MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLDİ

8 Mart Pazar günü Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanması gereken karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi sonrası programdan kaldırıldı. Depremin ardından yaşanan zorluklar ve uzun süredir devam eden mali sorunlar nedeniyle Malatya temsilcisi ligden çekilme kararı aldı.

1461 TRABZON FK HÜKMEN GALİP SAYILACAK

Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle karşılaşma hükmen sonuçlandırılacak. Bu durumda 1461 Trabzon FK mücadeleyi oynamadan 3-0 galip sayılacak ve hanesine üç puan yazdıracak.

SON MAÇTA MAĞLUP OLMUŞTU

Karadeniz temsilcisi, ligde oynadığı son karşılaşmada Aliağa'ya 1-0 mağlup olmuştu. 1461 Trabzon FK, oynamadan gelecek 3 puanla moral bulmayı hedefliyor.