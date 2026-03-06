Haberler

Oynamadan 3 puan kazanacaklar

TFF 2. Lig'de 1461 Trabzon FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanması planlanan maç, Malatya temsilcisinin ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi; Trabzon ekibi mücadeleyi oynamadan hükmen 3 puan alacak.

  • Yeni Malatyaspor, deprem ve mali sorunlar nedeniyle 2. Lig Kırmızı Grup'tan çekildi.
  • 1461 Trabzon FK, Yeni Malatyaspor ile planlanan maçı oynamadan 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan alacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27. hafta karşılaşmaları öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 1461 Trabzon FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanması planlanan maç, Malatya temsilcisinin ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

YENİ MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLDİ

8 Mart Pazar günü Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanması gereken karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi sonrası programdan kaldırıldı. Depremin ardından yaşanan zorluklar ve uzun süredir devam eden mali sorunlar nedeniyle Malatya temsilcisi ligden çekilme kararı aldı.

1461 TRABZON FK HÜKMEN GALİP SAYILACAK

Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle karşılaşma hükmen sonuçlandırılacak. Bu durumda 1461 Trabzon FK mücadeleyi oynamadan 3-0 galip sayılacak ve hanesine üç puan yazdıracak.

SON MAÇTA MAĞLUP OLMUŞTU

Karadeniz temsilcisi, ligde oynadığı son karşılaşmada Aliağa'ya 1-0 mağlup olmuştu. 1461 Trabzon FK, oynamadan gelecek 3 puanla moral bulmayı hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
