Ovit Dağı, dağ kayağı ve snowboard tutkunlarının yeni adresi

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı, yüksek rakımı ve uzun süre erimeyen kar yapısıyla dağ kayağı ve snowboard tutkunları için ideal bir merkez haline geliyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimler ile bölgenin potansiyeli artırılıyor.

RİZE'de deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikteki Ovit Dağı, yüksek rakımı, uzun süre erimeyen toz kar yapısı ve doğal pistleri ile dağ kayağı ve snowboard tutkunlarının yeni adresi oldu. Ovit'te, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibinin katkılarıyla snowboard ve dağ kayağı eğitimleri de sürüyor.

İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda yürütülen hazırlıklar kapsamında bölgenin kar yapısı, doğal pistler ve güvenli spor alanları incelendi. Yüksek rakımı sayesinde uzun süre erimeyen toz kar yapısına sahip olan Ovit Dağı özellikle dağ kayağı ve snowboard için elverişli koşullar sunarken, geniş ve doğal eğimlere sahip alanları da kış sporlarına uygun. Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olmaya aday gösterilen Ovit'te, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibinin katkılarıyla başlanan snowboard ve dağ kayağı eğitimleri de sürüyor.

'KIŞ SPORLARI MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY'

İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, Ovit Dağı'nın kış sporlarına uygun olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Ovit Dağı, rakımı ve kar kalitesiyle Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olmaya aday. Doğal pist yapısı, geniş alanları ve eşsiz manzarasıyla dağ kayağı ve snowboard yapmak isteyen herkes için çok uygun bir ortam sunuyor. İlerleyen süreçte çeşitli kış sporları etkinliklerinin de düzenlenmesinin planlanıyor" diye konuştu.

