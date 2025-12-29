Major Futbol Ligi'nde Ovalıbağ FK şampiyon oldu

Futbol tutkusunu amatör ruhla profesyonel bir organizasyonda buluşturan Major Futbol Ligi'nde mücadele eden Niğde temsilcisi Ovalıbağ FK; büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul Kurtköy'de düzenlenen ve TFF onaylı hakemlerin görev aldığı prestijli turnuvada 16 takım kupa mücadelesi verdi. Ligin iddialı ekiplerinden, Niğde'nin Ovalıbağ köyünü temsilen ligde yer alan Ovalıbağ FK, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla adını finale yazdırdı. Final karşılaşmasında Tepe Gençlikspor ile karşılaşan Ovalıbağ FK, rakibini mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu. Elde edilen şampiyonluk Niğde'de ve Ovalıbağ köyünde büyük sevinçle karşılandı. Şampiyonlukla birlikte önemli bir ivme yakalayan Ovalıbağ FK'nın, yeni sezonda Amatör 2. Lig için mücadele edeceği öğrenildi.

Takımın hedefinin, Niğde'yi daha üst liglerde temsil etmek olduğu ifade edildi. - NİĞDE