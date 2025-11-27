Ovalıbağ FK, Çeyrek Finale Yükseldi

Futbol tutkusunu amatör ruhla profesyonel bir organizasyonda buluşturan Major Futbol Ligi'nde mücadele eden Niğde temsilcisi Ovalıbağ FK, rakibi Real Aydınlı'yı 3-1 mağlup etmesinin ardından çeyrek finale yükseldi.

İstanbul Kurtköy'de düzenlenen ve TFF onaylı hakemlerin yönettiği prestijli turnuvada iddiasını sürdüren, Niğde'nin Ovalıbağ köyünü temsilen ligde yer alan Ovalıbağ FK, çeyrek finalde Gölet Gençlik ile mücadele edecek. 2 Aralık'ta İstanbul Anadolu Kaynarca Stadyumu'nda yapılacak maç öncesi açıklama yapan takım; sahada göstereceği performansla hem Niğde'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hem de taraftarından alacağı destekle başarıya ulaşmayı hedefliyor. - NİĞDE