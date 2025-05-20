Oturaklı Voleybol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B kategorisinde mücadele edecek.

??????? Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Stavanger kentindeki şampiyonada ilk maçını yarın ev sahibi Norveç ile yapacak.

Turnuvanın düzenleneceği kente ulaşan ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

20.00 Norveç-Türkiye

22 Mayıs Perşembe:

12.00 Türkiye-Çekya

23 Mayıs Cuma:

15.00 Çekya-Türkiye

19.15 Türkiye-Norveç