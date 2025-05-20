Oturaklı Voleybol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda
Türkiye Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B kategorisinde mücadele edecek. Takım, ilk maçını Norveç ile yarın oynayacak.
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B kategorisinde mücadele edecek.
??????? Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Stavanger kentindeki şampiyonada ilk maçını yarın ev sahibi Norveç ile yapacak.
Turnuvanın düzenleneceği kente ulaşan ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
20.00 Norveç-Türkiye
22 Mayıs Perşembe:
12.00 Türkiye-Çekya
23 Mayıs Cuma:
15.00 Çekya-Türkiye
19.15 Türkiye-Norveç
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor