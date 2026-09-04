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Ayhancan Güven, Lone Star Le Mans'ta yarışacak

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Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 5. ayağı Lone Star Le Mans'ta mücadele edecek.

Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 5. ayağı Lone Star Le Mans'ta mücadele edecek.

Ayhancan, ABD'de düzenlenecek yarışta Manthey takımıyla GT klasmanında 91 numaralı Porsche 911 GT3 R'yi Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile paylaşacak.

Lone Star Le Mans'ta sıralama turları yarın TSİ 23.20'de, ana yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Ayhancan, sezonun 5. yarışında takım arkadaşlarıyla başarılı bir sonuç elde etmeye çalışacak.

Kaynak: AA
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