Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli'ye Yüzerek Geçti

İzmirli 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek tarihe geçti. Ultramaraton yüzücüsü olarak Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Tunca, otizme farkındalık yaratmak için gerçekleştirdiği geçişlerde İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı da hedefliyor.