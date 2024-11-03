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Osmaniye'de Cumhuriyet Kupası Yüzme Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Osmaniye'de Cumhuriyet Kupası Yüzme Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti
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Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Cumhuriyet Kupası Yüzme Şenlikleri'nde 116 genç yüzücü, farklı stillerde yarışarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Ödüller, etkinlikte emeği geçenler tarafından dağıtıldı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yüzme Şenlikleri, coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Osmaniye Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda, 2010-2017 doğumlu 116 genç yüzücü, bay ve bayan kategorilerinde, serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek olmak üzere dört farklı stilde yarıştı. Toplamda 70 seride gerçekleşen mücadelede sporcular, hem Cumhuriyet coşkusunu yaşadı hem de yeteneklerini sergiledi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından takdim edildi. Müdür Çebi, etkinlikte emeği geçen antrenörlere, sporculara ve velilere teşekkür ederek genç sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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