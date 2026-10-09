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Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında kano etkinliğine 20 sporcu katıldı

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Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında kano etkinliğine 20 sporcu katıldı
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Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aslantaş Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi. 20 sporcunun katıldığı etkinlikte katılımcılar, güvenlik eğitiminin ardından 2 kilometrelik parkurda kürek çekti ve Türk bayrağı açtı.

Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında kano etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aslantaş Baraj Gölü'nde düzenlenen etkinliğe, 20 sporcu katıldı.

Katılımcılara kano kullanımı ve güvenlik kuralları hakkında bilgi verilmesinin ardından ikişerli gruplar halinde 2 kilometrelik parkurda kürek çekildi.

Etkinlik, katılımcıların Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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