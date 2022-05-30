Osmangazili tekvandocudan gümüş madalya - Haberler

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Osmangazili tekvandocudan gümüş madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Osmangazili tekvandocudan gümüş madalya

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Şevval Melek Kambur, Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Şevval Melek Kambur, Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 73 ilden yaklaşık 3 bin sporcunun boy gösterdiği müsabakaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı tekvandocusu damga vurdu. 55 kilogramda tatamiye çıkan Şevval Melek Kambur, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek gümüş madalya kazandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcu ile antrenörünü başarılarından dolayı tebrik etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Tekvando Şampiyonası Gümüş Madalya Osmangazi Türkiye Spor Haberler

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