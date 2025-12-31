Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 7'de 7 yapan Osmanelispor liderliğini sürdürdü.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 7'inci hafta geride kalırken, oynanan 2 müsabakada 15 kez fileler havalandı. Haftanın açılış maçında Vitraspor kendi evinde Söğütspor'u 7-0'lık skorla geçti. Bilecik Gençlerbirliğispor kendi evinde Güneşspor'u 7-1'lik skorla geçerken, ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelecek olan Osmanelispor sahadan 3-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. 7'inci haftayı 1299 Bilecik Spor Kulübü BAY geçerken, ligin 8'inci haftasında 10 Ocak günü Osmanelispor-Söğütspor maçıyla başyacak. 11 Ocak günü Bilecik Gençlerbirliğispor-Vitraspor ve 1299 Bilecik Spor Kulübü-Güneşspor maçı ile hafta tamamlanacak.

Bu sonuçlar sonrası ligde 7'de 7 yapan Osmanelispor liderliğini sürdürürken, 1 maçı eksik ve 6'da 6 yaparak 18 puanlı 1299 Bilecik Spor Kulübü lideri takip etti. - BİLECİK