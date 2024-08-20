Osman Zeki Korkmaz: Diyarbakır insanının misafirperverliği Türkiye'ye örnek olacak

- Osman Zeki Korkmaz : "İki gün boyunca en olumlu iz bırakan, Diyarbakır insanının Türkiye'ye örnek olacak misafirperverliğiydi"

DİYARBAKIR - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "İki gün boyunca en olumlu iz bırakan, Diyarbakır insanının Türkiye'ye örnek olacak misafirperverliğiydi. Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sözlerine başlamadan bütün mesaisini sadece Diyarbakır Emniyeti için değil, aynı zamanda sosyal hayatın da gelişmesi için vakfetmiş, önemli bir vazife ve devlet adamı şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ı rahmet ve saygı ile anmak istediğini söyledi.

Aynı saldırıda şehit olan Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'u da tekrar rahmet ve saygı ile anmak istediğini belirten Korkmaz, "Maç ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Dün Sur ilçesinde kaldık. Dün akşam, bu sabah gezdik. İki gün boyunca çok samimiyet ile söylüyorum. Gezmek için ailemi alıp tekrar Diyarbakır'a geleceğim. Türkiye'ye örnek olacak bir misafirperverlik gördük" dedi.

Esnaf, halk kim kendilerini sokakta görse bir şey ikram etmek istediğini ifade eden Korkmaz, "Diyarbakır'a geldiğimize çok mutluyuz. Sizleri tanıdığımıza çok mutluyuz. Bu misafirperverlik bizlere örnek oldu. Bunun altında ezilmemek için sizleri de İstanbul'da en iyi şekilde ağırlayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Maçı bugün biz kazanırız, yarın Amed kazanır. İki gün boyunca en olumlu iz bırakan, Diyarbakır insanının Türkiye'ye örnek olacak misafirperverliğiydi. Hepiniz huzurunda Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Umarım Diyarbakır'a yakışacak bir saha zemini de en kısa zamanda yapılır"

Zeminle ilgili de görüşlerini aktaran Korkmaz, "Saha zemini bizi de zorladı. Bundan sonra Amedspor'u da zorlayacak. İç saha maçlarında bu zeminle, Amedspor top oynayacak bir takım. Yetenekli oyunculardan oluşuyor. En büyük rakibiniz saha zemini olacak. Umarım Diyarbakır'a yakışacak bir saha zemini de en kısa zamanda yapılır" ifadelerini kullandı.