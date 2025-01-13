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Osman Zeki Korkmaz: "Çorum FK Bugün Bizden Daha Fazla İstedi"

Osman Zeki Korkmaz:
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından, rakiplerinin daha istekli olduğunu ve motivasyon eksikliği yaşadıklarını belirtti. Maçın harderiyetinin altını çizen Korkmaz, gelecekteki maçlara daha fazla motivasyonla çıkmaları gerektiğini vurguladı.

- Osman Zeki Korkmaz: "Çorum FK bugün bizden daha fazla istedi ve maçı kazandı"

ÇORUM - Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maçlara biraz daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor. Çorum FK bugün bizden daha fazla istedi ve maçı kazandı" dedi.

Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çorum FK'nın daha istekli bir maç oynadığını belirten Korkmaz, maçlara ekstra bir motivasyonla çıkmaları gerektiğini belirtti.

"Motive olmamız gerekiyor"

Rakiplerinin motivasyonunun kendilerine göre daha iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Her hafta futbolcu arkadaşlarla konuştuğumuz zaman bir hedef koyuyoruz. O hedef için her maç nasıl hareket edileceğini konuşuyoruz. Ama bir noktada takılıyoruz. İstanbulspor, oyunuyla, aldığı skorlarla dikkat çeken bir takım. Dikkat çeken takımlara karşı da nerede maç yapsak, rakipler ekstra motivasyonla başlıyorlar. Buna karşı maçlara biraz daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor. Çorum FK bugün bizden daha fazla istedi ve maçı kazandı. Bu konuyu her hafta yeniden çalışıyor olmamız yorucu bir süreç. Her hafta maç motivasyonu için uğraşılmaz, uğraşmamız, enerji sarf etmememiz lazım. Ama ne yazık ki her hafta bir hedef koymak için, yeniden zihnimizi tazelemek için motive olmamız gerekiyor" dedi.

"Grubun saha içerisinde kendi çözeceği bir şey"

Takımın yaşadığı motivasyon sorununu saha içinde çözmesi gerektiğini belirten Korkmaz, "Futbol kültürü olan ve puan olarak beklentinin altında kalmış Çorum takıma karşı oynadık. Buraya gelirken, bu maçın önemini bilerek gelmemiz gerekiyordu. Ama maça öyle başlayamadık. Çorum çok daha istekli başladı. 1-1'lik skordan sonra maçın momentumunu tamamen aldık. Orada ikinci golü bulsaydık, çok rahat geçecek bir maçtı. Ama dediğim gibi, saha içerisinde grubun kendi çözeceği bir şey. Bunu çözmeyi öğrenmek zorundalar. Bunu öğrenen gruplar hedefe gider, öğrenemeyenler her hafta bunun için çaba harcar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - Spor
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