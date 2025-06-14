Osman Sungur, Gençlerbirliği'nin Yeni Başkanı

Osman Sungur, Gençlerbirliği'nin Yeni Başkanı
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Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Osman Sungur, 649 oy alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda Nilüfer Bircan da aday olarak yarıştı. Başkan Sungur, seçim sonrası yaptığı konuşmada, iyi bir kadroya sahip olduklarını vurguladı.

Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda Osman Sungur yeniden başkan seçildi.

Gençlerbirliği 35. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut Başkan Osman Sungur ile yarışması beklenen Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez liste birleştirdi. Birleşen listede Nilüfer Bircan aday olarak gösterildi. Osman Sungur ve Nilüfer Bircan'ın yarıştığı genel kurula 950 delege katıldı. 950 delegeden 932'sinin oy kullandığı kurulda 649 oy alan Osman Sungur, rakibini geride bırakarak yeniden Gençlerbirliği başkanı oldu. Nilüfer Bircan'ın ise 274 oy aldığı genel kurulda 9 oy geçersiz sayıldı.

"İyi bir kadromuz var. Bir aileyiz"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşmasını yapan Osman Sungur, "Değişik bir seçim oldu. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bizim yolumuz belli, Gençlerbirliği'mize hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolumuz belli. Çok iyi bir kadroyuz. Çok iyi bir ekibiz. Hocamız hakkında haberler çıkıyor ama hocamızla sözleşmemiz var. İyi bir kadromuz var. Bir aileyiz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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