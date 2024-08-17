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Osman Özköylü: Yarışan takımı oluşturmak için daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyacımız var

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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

- Osman Özköylü : "Yarışan takımı oluşturmak için daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyacımız var"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2-1 kaybettikleri Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu lig, iyi ve tecrübeli oyuncuları gerektiren bir lig. Fark oluşturacak oyunculara ihtiyacımız var. Yarışan takımı oluşturmak için daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyacımız var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kocaelispor'un kadro kalitesine vurgu yapan Özköylü, "Kocaelispor, ligin en favori takımlarından biri. Kadro kalitesi olarak bizim çok üzerimizde. Maçın ilk yarısı büyük bir hayal kırıklığıydı. Bireysel hatalardan pozisyon verdik. İlk yarıdaki oyun benim ve Pendikspor'un oyunu değil. Beklentilerin çok uzağında oynadık. İlk yarıda bizim istediğimiz Pendikspor sahada yoktu" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyacımız var"

Daha fazla yarışmacı futbolcuya ihtiyaçları olduğunun altını çizen Osman Özköylü, "İkinci yarıdaki oyun olumluydu. İstediğimiz oyuna yaklaştık. Maçı çevirip kazanmayı hak eder duruma gelmiştik. İki basit hata, iki gol ve mağlupsunuz. Eksiklerimiz var. Kadro derinliğimiz zayıf. Bu lig, iyi ve tecrübeli oyuncuları gerektiren bir lig. Fark oluşturacak oyunculara ihtiyacımız var. Yarışan takımı oluşturmak için daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyacımız var. Böylece takım daha fazla sonuç almaya başlar. Üzgünüz ama ligin başındayız. Toparlanarak önümüzdeki maçları kazanmaya çalışacağız" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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