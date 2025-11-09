Haberler

Osman Özköylü'den hakeme sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Osman Özköylü'den hakeme sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor maçının ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki göstererek, "İki takım da kaybetmemeyi, gol yememeyi düşünürken sağ olsun Atilla Karaoğlan bütün maç boyu yaptığı gibi bir Süper Lig hakemine yakışmayacak kararlarıyla bu maçın önüne geçmiştir. Yediğimiz golden önce verdiği faul kararı evlere şenlik. Eğer birazcık gücü varsa gitsin Fenerbahçe, Galatasaray aleyhinde versin de ben onun hakemliğini göreyim. Yazıklar olsun.'' dedi.

  • Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıklarını belirtti.
  • Osman Özköylü, hakem Atilla Karaoğlan'ın maçta aleyhlerine çok karar verdiğini ve maçın önüne geçtiğini söyledi.
  • Osman Özköylü, üç oyuncusunun sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştüğünü ifade etti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

''F.BAHÇE VE G.SARAY'A VERSİN DE HAKEMLİĞİNİ GÖREYİM''

Yüksek rakımın zaman zaman oyuncularını etkilediğini ifade eden Özköylü, maçın hakeminin aleyhlerine çok karar verdiğini öne sürerek, "İki takım da kaybetmemeyi, gol yememeyi düşünürken sağ olsun Atilla Karaoğlan bütün maç boyu yaptığı gibi bir Süper Lig hakemine yakışmayacak kararlarıyla bu maçın önüne geçmiştir. Yediğimiz golden önce verdiği faul kararı evlere şenlik. Eğer birazcık gücü varsa gitsin Fenerbahçe, Galatasaray aleyhinde versin de ben onun hakemliğini göreyim. Yazıklar olsun. Rakip topa vuruyor bizim oyuncu eğiliyor top taca çıkıyor, tacı onlara veriyor. Bu nasıl bir hakemlik? Atilla Karaoğlan maçın içine etti. Maçtan önce Süper Lig hakemi geliyor, maçın kalitesine, iki takımın ligdeki yerine, gücüne, hedeflerine uygun diye düşündük. MHK, federasyon gerçekten ince düşünmüş ama inanın 3. Lig hakeminden daha kötü bir yönetim gösterdi." dedi.

''ŞİMDİ MUTLU OLSUN''

Bazı oyuncuların gördüğü sarı kart yüzünden cezalı duruma düştüğünü vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:

"3 tane oyuncumuz cezalı şimdi mutlu olsun. Kendi hatamla kaybediyorsam kaybedeyim. Adama vurduruyorsak, oyuncumuz görevini yapmıyorsa suçlu biziz ama sen öyle bir faul veremezsin kardeşim. İnsanlar mücadele ediyor, günlerce, haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Kulüpler yatırım yapıyor, siz bu işin içine girmeyin dürüst olun, dürüst maç yönetin. Bugün ki Atilla Karaoğlan'ın yönetimini kabul etmiyorum. Maçı izlesin. Biz düşman takım mıyız? Saha içinde bizi ezemezsiniz. Günlerce uykusuz kalıyoruz, analiz, antrenman yapıyoruz bir tane hakem çıkıp bizim kaderimizle oynayamaz."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

İki otomobil kafaya kafaya çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

s trLEN @mcıık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Durakta metronun üstüne çıktı, ortalığı birbirine kattı

Durakta metronun üzerine çıktı, ortalığı birbirine kattı
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
Manchester City, Liverpool'a şans tanımadı

Manchester City-Liverpool maçında 3 gol! İşte kazanan
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

İtirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti, hemen canlı yayına çıktı
3 harfli market zincirinde skandal görüntü

3 harfli zincir markette skandal görüntü! Vatandaşlar telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.