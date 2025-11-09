Osman Özköylü'den hakeme sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

''F.BAHÇE VE G.SARAY'A VERSİN DE HAKEMLİĞİNİ GÖREYİM''

Yüksek rakımın zaman zaman oyuncularını etkilediğini ifade eden Özköylü, maçın hakeminin aleyhlerine çok karar verdiğini öne sürerek, "İki takım da kaybetmemeyi, gol yememeyi düşünürken sağ olsun Atilla Karaoğlan bütün maç boyu yaptığı gibi bir Süper Lig hakemine yakışmayacak kararlarıyla bu maçın önüne geçmiştir. Yediğimiz golden önce verdiği faul kararı evlere şenlik. Eğer birazcık gücü varsa gitsin Fenerbahçe, Galatasaray aleyhinde versin de ben onun hakemliğini göreyim. Yazıklar olsun. Rakip topa vuruyor bizim oyuncu eğiliyor top taca çıkıyor, tacı onlara veriyor. Bu nasıl bir hakemlik? Atilla Karaoğlan maçın içine etti. Maçtan önce Süper Lig hakemi geliyor, maçın kalitesine, iki takımın ligdeki yerine, gücüne, hedeflerine uygun diye düşündük. MHK, federasyon gerçekten ince düşünmüş ama inanın 3. Lig hakeminden daha kötü bir yönetim gösterdi." dedi.

''ŞİMDİ MUTLU OLSUN''

Bazı oyuncuların gördüğü sarı kart yüzünden cezalı duruma düştüğünü vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:

"3 tane oyuncumuz cezalı şimdi mutlu olsun. Kendi hatamla kaybediyorsam kaybedeyim. Adama vurduruyorsak, oyuncumuz görevini yapmıyorsa suçlu biziz ama sen öyle bir faul veremezsin kardeşim. İnsanlar mücadele ediyor, günlerce, haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Kulüpler yatırım yapıyor, siz bu işin içine girmeyin dürüst olun, dürüst maç yönetin. Bugün ki Atilla Karaoğlan'ın yönetimini kabul etmiyorum. Maçı izlesin. Biz düşman takım mıyız? Saha içinde bizi ezemezsiniz. Günlerce uykusuz kalıyoruz, analiz, antrenman yapıyoruz bir tane hakem çıkıp bizim kaderimizle oynayamaz."