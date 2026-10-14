Osman Özköylü, Antalyaspor'un Kayserispor'a 4-0 yenilgisini bireysel hatalara bağladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Kayserispor mağlubiyetin kendileri için büyük hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Maalesef bireysel hatalardan dört gol yedik. Bugün olabilecek her türlü aksilik, her türlü şanssızlık bizi buldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Osman Özköylü açıklamalarda bulundu. Beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını belirten Özköylü, "Tabii ki bizim için hayal kırıklığı oldu. Hiç beklemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Maalesef bireysel hatalardan dört gol yedik. Belki rakip bile böyle farklı bir galibiyete şaşırdı. Hafta içerisinde Kayserispor'u analiz ettiğimizde oyuncularımıza, basit hataları çok kolay cezalandırabilecek, yetenekli ve kaliteli oyunculara sahip bir takımla karşılaşacağımızı söyledik. Maalesef bugün bunun aynısını bir değil, tam dört kez yaşadık" ifadelerini kullandı.

"Erken gelen gol bizi demoralize etti"

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında yedikleri golün takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Özköylü, "Maçtan önce havanın yağışlı olacağını, dönen topların takip edilmesi gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Ancak rakip oyuncu topu takip ederken bizim oyuncularımız maalesef uyudu. Erken gelen gol bizi demoralize etti. Buna rağmen toparlandık, topa sahip olmaya başladık ve pozisyonlar ürettik. Ceza sahasına daha fazla girdik. Biz bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik, rakip ise neredeyse her geldiğinde gol attı" diye konuştu.

"Üç oyuncumuzu sakatlıktan dolayı kaybettik"

Maç içerisinde yaşanan sakatlıkların da kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Özköylü, "Bugün gerçekten çok talihsiz bir maç oldu. Hem bireysel hatalar hem de iki önemli oyuncumuzu sakatlıktan dolayı kaybetmemiz, ayrıca kalecimizin de sakatlanmasıyla üç oyuncumuzdan olduk. Üzerine bir de 4-0'lık mağlubiyet geldi. Bugün olabilecek her türlü aksilik bizi buldu. Oyunun geneline baktığımızda iyi oynadığımız bölümler vardı ancak basit hatalar ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar nedeniyle farklı mağlup olduk" şeklinde konuştu.

" Antalyaspor'u çok daha iyi yerlere getireceğiz"

Pazar günü deplasmanda oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasına odaklanacaklarını belirten Özköylü, "Bir an önce toparlanmanın yollarını arayacağız. İstanbulspor karşısında iyi bir sonuç alarak bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Sezon başından beri yaşadığımız sıkıntılar, geç gelen oyuncularımızın henüz tam olarak hazır olmaması oyunumuza yansıyor. Son üç haftada aldığımız üç galibiyetle ayağa kalkmıştık. Bu mağlubiyet bizi yaraladı ancak mücadeleye devam edeceğiz. Kulübümüzü ve şehrimizi temsil edecek gücü mutlaka göstereceğiz. Bunu başarabilecek kaliteli bir oyuncu kadromuz var. Biz de tecrübemizle gerekli katkıyı sağlayacağız. İnşallah Antalyaspor'u çok daha iyi yerlere getirerek herkesi mutlu edecek sonuçlar alacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı