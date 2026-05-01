Osman Demir: "Oyuncularımızın mücadelesinden mutluyuz"

Osman Demir: 'Oyuncularımızın mücadelesinden mutluyuz'
Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz" dedi.

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmadım ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir, "Çok kısa sürede zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadık. Bu süreçte yıpranan oyuncularımız oldu, yorgunluk binen oyuncularımız oldu. ve bu bir hafta içinde üç maçımız daha var; bunlardan bir tanesi Rizespor, salı günü İstanbul'da Beşiktaş, daha sonrası cumartesi günü ligde tekrar Fenerbahçe'yle oynayacağız. Burada tabii bir programlama yapmamız gerekiyordu. Bu konuda buraya da daha az süre alan oyuncularımızla ve akademiden genç oyuncularımızla geldik. Oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz. Güzel bir maç oldu, karşılıklı goller oldu. Hem Rizespor adına hem bizim adımıza daha fazla goller olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Ama genel manada hem bizim adımıza sevindirici olan diğer oyuncularımızı görmek oldu, onların mücadelesi de açıkçası bizi mutlu etti" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
