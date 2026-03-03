Haberler

Osimhen ve Ndidi'nin İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti

Osimhen ve Ndidi'nin İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti Haber Videosunu İzle
Osimhen ve Ndidi'nin İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ve Beşiktaş'ın yıldızı Wilfred Ndidi'nin Nijerya Milli Takımı'nın İran'da oynayacağı hazırlık maçı için davet alması, taraftarları endişelendirdi. Bölgedeki savaş nedeniyle güvenlik endişesi taşıyan taraftarlar, karşılaşmanın ertelenmesi ya da farklı bir ülkede oynanmasını talep ediyor.

  • Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın İran'da oynayacağı hazırlık maçı için davet aldı.
  • Bazı taraftarlar, İran'daki savaş nedeniyle maçın ertelenmesini veya farklı bir ülkede oynanmasını talep etti.
  • Galatasaray ve Beşiktaş, futbolcuların milli takım programına katılımı hakkında resmi açıklama yapmadı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile Beşiktaş'ın yıldızı Wilfred Ndidi'nin ay sonunda İran'da oynanacak Nijerya Milli Takımı hazırlık maçı için davet alması, taraftarları harekete geçirdi. Dün İran'a gidecekleri konuşulan iki futbolcu için bu kez "Gitmesinler" çağrıları yükseldi.

İRAN DEPLASMANI TARTIŞMA YARATTI

Nijerya Milli Takımı'nın İran ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, bölgede devam eden savaş nedeniyle futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu. Güvenlik endişesi taşıyan bazı taraftarlar, karşılaşmanın ertelenmesini ya da farklı bir ülkede oynanmasını talep etti.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRILAR ARTTI

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Osimhen ve Ndidi'nin İran'a gitmemesi gerektiğini savundu. Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken iki yıldızın riskli bir deplasmana gitmesi eleştiri aldı.

KULÜPLERDEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Galatasaray ve Beşiktaş cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, iki futbolcunun milli takım programına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

İran'dan ABD'yi sarsacak açıklama: Dubai'de vurduk, onlarcası öldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
Rubio'dan, 153 öğrencinin okul saldırısıyla ilgili skandal sözler

Rubio'yu terleten soru! 153 çocuğun öldüğü saldırıya skandal savunma
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

İran'ın hedefindeki 2 ülkenin bir haftası var: ABD yardıma koşmazsa...
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü