Haberler

Osimhen, Trabzonspor maçında görev yapamayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osimhen, Trabzonspor maçında görev yapamayacak
Güncelleme:
+66 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER Lig’in 6’ncı haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor’un konuğu olacak Galatasaray’da takımın yıldız ismi Victor Osimhen görev alamayacak.

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Galatasaray'da takımın yıldız ismi Victor Osimhen görev alamayacak.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçının kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku

Galatasaray'da korkulan oldu! Osimhen kadroda yok

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı

Esad'ın işkenceci tuğgeneraline ABD'de hapis şoku!
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Dost ülkeyi kana bulayan saldırı! 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Batman'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler

Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında