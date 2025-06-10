Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
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Victor Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, bir transferde daha hayal kırıklığı yaşadı. İmzaya yakın olduğu düşünülen yıldız futbolcunun transferi son anda iptal oldu. Al-Hilal, Angelino transferi için Roma ile anlaşma aşamasına gelmişti ancak iddiaların aksine tam bir anlaşma sağlanamadı. Transfer dönemi bugün sona erecek ve Angelino'nun Al-Hilal'e transferi gerçekleşmeyecek.

Victor Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, bir transferde de hüsrana uğradı. İmzaya beklenen yıldız futbolcunun transferi son anda gerçekleşmedi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Angelino transferi için Roma ile anlaşma aşamasına gelen Al-Hilal, İspanyol futbolcuda da hüsrana uğradı. Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Al-Hilal, iddiaların aksine Angelino transferi için Roma ile tam anlaşma sağlayamadı.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI İÇİN TRANSFERİN SON GÜNÜ

Kulüpler Dünya Kupası için transfer dönemi bugün sona ererken, Angelino'nun Al-Hilal'e transferi bugün gerçekleşmeyecek.

Osimhen sonrası Al-Hilal'e bir darbe daha

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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