Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Victor Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, bir transferde daha hayal kırıklığı yaşadı. İmzaya yakın olduğu düşünülen yıldız futbolcunun transferi son anda iptal oldu. Al-Hilal, Angelino transferi için Roma ile anlaşma aşamasına gelmişti ancak iddiaların aksine tam bir anlaşma sağlanamadı. Transfer dönemi bugün sona erecek ve Angelino'nun Al-Hilal'e transferi gerçekleşmeyecek.
Victor Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, bir transferde de hüsrana uğradı. İmzaya beklenen yıldız futbolcunun transferi son anda gerçekleşmedi.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Angelino transferi için Roma ile anlaşma aşamasına gelen Al-Hilal, İspanyol futbolcuda da hüsrana uğradı. Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Al-Hilal, iddiaların aksine Angelino transferi için Roma ile tam anlaşma sağlayamadı.
KULÜPLER DÜNYA KUPASI İÇİN TRANSFERİN SON GÜNÜ
Kulüpler Dünya Kupası için transfer dönemi bugün sona ererken, Angelino'nun Al-Hilal'e transferi bugün gerçekleşmeyecek.