Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu

Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu
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Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu
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RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen sahaya çıktığında Rams Park'ta 'Gitme kal bu şehirde' şarkısı çalındı.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da takımın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

SAHAYA ÇIKTIĞI ANDA ÇALAN ŞARKI GÜNDEM OLDU

Bu doğrultuda Osimhen'in takımda kalması için tüm çabasını gösteren Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi golcü oyuncu için harekete geçildi. Maç öncesi ısınmaya çıkan Victor Osimhen sahaya çıktığı anda Rams Park'ta 'Gitme kal bu şehirde' şarkısı çalındı.

O anlar taraftarların kamerasına takılırken, bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırarak beğeni topladı. Tribünlerde bulunan Galatasaraylı taraftarlar Osimhen'e büyük sevgi göstererek takımda kalması adına çağrılarını yeniledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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