Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Afrika Kupası'nda Fas'a yarı finalde penaltılarla elenen Nijerya, final şansını kaçırdı. Sonucun ardından Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüş takviminin öne çekilebileceği belirtilirken, ülke basınında teknik direktör Eric Chelle'ye oyuncu değişikliği üzerinden eleştiriler yükseldi.

NİJERYA FİNALE VEDA ETTİ

Afrika Kupası yarı finalinde Nijerya, Fas'a penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve finale yükselme şansını kaybetti. Bu gelişme, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'in Türkiye'ye dönüş ihtimalini gündeme getirdi.

OSIMHEN'İN DÖNÜŞ TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Nijerya'nın yarı finalde elenmesiyle birlikte Osimhen'in dönüşünün erkene alınabileceği ifade edildi. Galatasaray'ın oyuncuyu özel uçakla Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı, Nijerya ile Mısır arasında cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın ardından Osimhen'in İstanbul'a gelip çarşamba günü oynanacak Atletico Madrid maçının hazırlıklarına katılmasının planlandığı aktarıldı.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Osimhen'in üçüncülük maçı kadrosuna alınmaması halinde, oyuncunun İstanbul'a daha erken getirilebileceği kaydedildi.

ERIC CHELLE'YE OSIMHEN TEPKİSİ

Öte yandan Nijerya basınında Osimhen üzerinden teknik direktör Eric Chelle'ye yönelik eleştiriler öne çıktı. Yıldız futbolcunun Fas karşısında penaltı atışları öncesinde 118. dakikada oyundan alınması, tartışmaların merkezindeki başlık oldu.