Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için Avrupa basınında dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geldi. Nijeryalı yıldız, İspanyol medyasında "yaz transfer döneminin rüyası" olarak duyuruldu.

ATLETICO MADRID'İN EN BÜYÜK HEDEFİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre La Liga devi Atletico Madrid, gelecek yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i en önemli hedeflerinden biri olarak belirledi. Hücum hattında Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi isimleri barındıran Madrid ekibinin, ceza sahasında daha net bir bitirici aradığı ve Osimhen'in bu profil için öne çıktığı aktarıldı.

Osimhen'in hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansın Avrupa devlerinin dikkatini çektiği vurgulandı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ: 90 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için 90 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun piyasa değerinin kısa sürede daha da yükseldiği ifade edildi.

BARCELONA DA TAKİPTE

Osimhen'e yalnızca Atletico Madrid'in değil, Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtildi. Teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı yıldızı stratejik bir fırsat olarak gördüğü iddia edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.