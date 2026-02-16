Haberler

Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Güncelleme:
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, yaz transfer dönemi için Avrupa'nın büyük kulüplerinin gündeminde. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, La Liga devi Atletico Madrid, gelecek yaz transfer döneminde Osimhen'i en önemli hedeflerinden biri olarak belirledi. Hatta İspanyol medyasında Nijeryalı yıldız için 'yaz transfer döneminin rüyası' ifadesi kullanıldı.

  • Atletico Madrid, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i hedeflerinden biri olarak belirledi.
  • Galatasaray, Osimhen için 90 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
  • Barcelona, Osimhen'e ilgi gösteriyor ve teknik direktör Hansi Flick onu stratejik bir fırsat olarak görüyor.

ATLETICO MADRID'İN EN BÜYÜK HEDEFİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre La Liga devi Atletico Madrid, gelecek yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i en önemli hedeflerinden biri olarak belirledi. Hücum hattında Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi isimleri barındıran Madrid ekibinin, ceza sahasında daha net bir bitirici aradığı ve Osimhen'in bu profil için öne çıktığı aktarıldı.

Osimhen'in hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansın Avrupa devlerinin dikkatini çektiği vurgulandı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ: 90 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için 90 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun piyasa değerinin kısa sürede daha da yükseldiği ifade edildi.

BARCELONA DA TAKİPTE

Osimhen'e yalnızca Atletico Madrid'in değil, Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtildi. Teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı yıldızı stratejik bir fırsat olarak gördüğü iddia edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

