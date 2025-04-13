Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan 2-0 galip ayrıldı. Attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, kiralık olarak oynadığı takımda gösterdiği büyük aidiyet ile taraftarın gönlünü kazanmış durumda.

MAÇ SONU VEDA GİBİ AÇIKLAMA

Samsun'da da sahne alarak galibiyette pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncu, maç sonu verdiği röportajda, "Sezon sonunda herkes için en iyisi ne olacaksa o karar alınacaktır. Fakat sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak" dedi. Osimhen'in bu sözleri ayrılık mesajı olarak algılandı. Sabah'tan Mehmet Özcan ise perde arkasında yaşananları aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN KAPISI KAPANDI

Galatasaray'da 29 gol-5 asiste ulaşan başarılı futbolcu, birçok kulübün listesine girdi. Menajer George Gardi, forvet arayan Al-Hilal'le görüşmelere başladı ancak Osimhen, "Galatasaray gibi kültürü olan bir takımda kariyerime devam etmek istiyorum'' diyerek Suudi Arabistan'a kapıyı kapadı.

AKLINDA 2 DEV KULÜP VAR

Tecrübeli santrforun şu an Galatasaray dışında aklında iki takım daha var: İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Barcelona. Sezon sonu Napoli'den bonservisiyle ayrılmaya hazırlanan Osimhen, Juventus ve Barcelona ihtimalini değerlendirmeye aldı.

ICARDI'YE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Victor Osimhen, Samsun'da gol sayısını 21'e çıkardı ve İcardi'ye bir adım daha yaklaştı. Mauro İcardi iki sezon önce attığı 22 golle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımıştı.