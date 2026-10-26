Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osimhen Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osimhen Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 2 gol attı. Osimhen bu gollerle ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 1 golle sezon toplamını 9 yaptı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı. Müsabakanın 29. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Osimhen, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Müsabakanın 44. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda uzaklaştırılan topa Davinson Sanchez'in ceza sahası dışından vuruşunda kale önünde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 2-0 yaptı.

Victor Osimhen böylece ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 9 yaptı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 88. dakikada yerini Wilfried Singo'ya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Filistinli esirlere yemek kısıtlamasını övüp oy istedi

Böyle seçim vaadi görülmedi! İnsanlık dışı uygulamayla övündü
Siirt'te petrol sahasında yangın

Türkiye'nin önemli petrol merkezinde korkutan görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basını: İsrail, Brezilya ve Sırbistan'daki iki önemli müttefikini kaybetti

İki ülkedeki seçim, en çok Netanyahu'ya kaybettirdi: Tarihi hezimet
İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı

Avrupa alev alev! Ordu şehre indi
İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı

Seçim sonrası savcılık devrede! Baro adayının sözleri başına iş açtı
Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde...

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde...
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar

Avrupa'nın dev ülkesinden savaş hazırlığı gibi askeri sipariş
Sarıgül soruşturmasında 3 kişi için daha tutuklama talebi

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için adli kontrol talebi
Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor