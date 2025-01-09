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Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen'e İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool talip oldu. Mohamed Salah'ın ayrılacak olması nedeniyle hücuma takviye yapmak isteyen İngiliz devi, İtalyan ekibinden bilgi aldı ve kısa süre içinde resmi bir teklif yapmayı planlıyor.

Galatasaray, sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiraladığı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcıyor. Sezon sonunda İtalyan ekibinden kesin olarak ayrılmaya hazırlanan ve her geçen gün talipleri artan Osimhen hakkında sarı-kırmızılıları üzecek bir haber de İngiltere'den geldi.

LIVERPOOL TALİP OLDU, TEKLİF HAZIRLIYORLAR

Sezon sonunda Mohamed Salah ile yollarını ayıracak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un hücum hattında güç kaybetmemek için Osimhen'i kadrosuna katmayı düşündüğü aktarıldı. Nijeryalı golcünün durumu hakkında Napoli'den bilgi almaya başlayan İngiliz devi, kısa süre içinde resmi teklif yapacak.

CİMBOM SPONSOR ARIYOR

Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katabilmek için 50 milyon euroyu gözden çıkaran Galatasaray, Osimhen'in de Galatasaray'da devam etmek istemesine güvenerek sponsor arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta sahaya çıktı. Osimhen, bu maçlarda 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı golcünün İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Karaborsa sitelerinde arasın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMemet, Gündoğan null:

gitse bile orda forma şansı bulmaz yazık olur kendisine

Yorum Beğen1
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