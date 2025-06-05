1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı

1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla ilgili kararı ortaya çıktı. Osimhen, Suudi Arabistan'dan 50 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda kabul edecek. Nijeryalı golcü, bu bedelin altında bir teklifi kabul etmeyecek. Al Hilal'in teklifinin 30 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

SON KARARINI VERDİ

Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla ilgili kararı ortaya çıktı. Osimhen, Suudi Arabistan'dan 50 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda kabul edecek. Nijeryalı golcü, bu bedelin altında bir teklifi kabul etmeyecek.

A Spor'da yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcu, Kayserispor maçının ardından gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla birlikte RAMS Park'ta kaldı. Osimhen'e yöneticiler ve teknik heyet de eşlik etti. Osimhen'in sohbette, "Eğer Arabistan'dan 50 milyon euro dolayında bir teklif gelirse, o zaman bemim yapabileceğim bir şey kalmaz. Teşekkür ederim ve güzel bir şekilde vedalaşırız. Ama rakam oralara çıkmazsa o zaman Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyorum." dediği ortaya çıktı.

TEKLİF 30 MİLYON EURO

Osimhen ile Suudi Arabistan'dan adı en çok geçen takım Al Hilal. Simone Inzaghi'nin başına geçtiği Al Hilal'in Osimhen'e yaptığı teklifin 30 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Napoli'ye de teklifini sundu. Teklif, 65 milyon euro sabit ücret + 5 milyon euro bonuslar içeriyor. Galatasaraylı yöneticilerin bu sözlerin ardından Osimhen'in takımda kalmasına yönelik umutlarının arttığı belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıno NAME:

yonetım taraftar gazına gelme bu paralar messıye dahıl verılmez turkıye gerceklerı var avrupadakı futbolcu gelırlerıde belli 300 bın rueluk salı kı begenırm 2,5 mılyon verdınız cebınızden verıckesenız alınız ama klup parasıyla asla o paraya ıkı takım kuurlur 2 tanesı topcu cıksa fazlasını kazanmıs olursun

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

ya kardaş 60 70 hatta 100 ise onlar amerika çökmeden parayı dağıtacak yer arıyorlar.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Arda Güler'in meslektaşı Osimhen mi?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

20 den fazla etmez Türkiye gibi dandik bir ligde oynar anca

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah Allah Allah inşallah

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.