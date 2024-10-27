Üye Girişi
Haberler

Victor Osimhen İstanbullu oluyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen'in İstanbul'dan ev baktığı ortaya çıktı. Tesislere yakın bölgeden ev arayan Osimhen, Icardi'ye de komşu olmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızı taraftarları heyecanlandıracak bir harekete imza attı.

İSTANBUL'DA EV BAKIYOR

Ocak ayında takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılsa da Nijeryalı santrforun İstanbul'da ev baktığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, ilk etapta takım arkadaşları Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de konakladığı rezidansa yerleşmişti.

ICARDI'YE KOMŞU OLACAK

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen ve devre arasında transferi düşünmeyen Victor Osimhen, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olması sebebiyle Göktürk tarafından ev bakıyor. Yıldız isim, forvetteki partneri Mauro Icardi'yle de komşu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı. Yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 3 gol 5 de asistlik performans sergiledi. Nijeryalı forvet, attığı goller ve karakteriyle kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda.

Victor Osimhen İstanbullu oluyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Victor Osimhen Mauro Icardi Galatasaray İstanbul Futbol Spor

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.