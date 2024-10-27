Victor Osimhen İstanbullu oluyor

Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızı taraftarları heyecanlandıracak bir harekete imza attı.

İSTANBUL'DA EV BAKIYOR

Ocak ayında takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılsa da Nijeryalı santrforun İstanbul'da ev baktığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, ilk etapta takım arkadaşları Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de konakladığı rezidansa yerleşmişti.

ICARDI'YE KOMŞU OLACAK

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen ve devre arasında transferi düşünmeyen Victor Osimhen, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olması sebebiyle Göktürk tarafından ev bakıyor. Yıldız isim, forvetteki partneri Mauro Icardi'yle de komşu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı. Yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 3 gol 5 de asistlik performans sergiledi. Nijeryalı forvet, attığı goller ve karakteriyle kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda.