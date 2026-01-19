Haberler

Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası sonrası İstanbul'a dönmek yerine özel jetle Nijerya'ya gidip doğum günü partisine katılması gündem oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası taraftar ikiye bölündü.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a geldi. Ancak yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönüşünden önce Fas'tan özel jetle Nijerya'ya geçip bir doğum günü organizasyonuna katıldığı ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELDİ AMA TEPKİLER DİNMEDİ

Osimhen'in İstanbul'a gelişi netleşmesine rağmen, turnuva sonrası Türkiye'ye hemen dönmeyip Nijerya'ya gitmesi tartışma yarattı. Özellikle kritik Atletico Madrid maçı öncesinde yaşanan bu gecikme, sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ GÜNDEM OLDU

Yıldız golcünün Nijerya'da şarkıcı Tunde Perry'nin doğum günü organizasyonuna katıldığı ve geceden görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı görüldü. Osimhen'in araç içindeki görüntüleri kısa sürede yayılırken, parti detayları taraftar arasında tartışmayı büyüttü.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kesim taraftar, Osimhen'in tatil ve eğlence hakkı olduğunu savunarak oyuncuya destek verdi. Diğer kesim ise yıldız golcünün Afrika Uluslar Kupası sonrası vakit kaybetmeden İstanbul'a dönmesi gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi.

ATLETICO MADRID MAÇI İÇİN GÖZLER ANTRENMANDA

Galatasaray'da teknik heyet, Osimhen'in fiziksel durumunu idmanda yakından takip edecek. Sağlık durumunda bir sorun çıkmaması halinde Nijeryalı yıldızın Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlaması planlanıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü

Kül olan araçta sır ölüm! Ailesi tek ihtimal üzerinde duruyor
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak