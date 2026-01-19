Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a geldi. Ancak yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönüşünden önce Fas'tan özel jetle Nijerya'ya geçip bir doğum günü organizasyonuna katıldığı ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELDİ AMA TEPKİLER DİNMEDİ

Osimhen'in İstanbul'a gelişi netleşmesine rağmen, turnuva sonrası Türkiye'ye hemen dönmeyip Nijerya'ya gitmesi tartışma yarattı. Özellikle kritik Atletico Madrid maçı öncesinde yaşanan bu gecikme, sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ GÜNDEM OLDU

Yıldız golcünün Nijerya'da şarkıcı Tunde Perry'nin doğum günü organizasyonuna katıldığı ve geceden görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı görüldü. Osimhen'in araç içindeki görüntüleri kısa sürede yayılırken, parti detayları taraftar arasında tartışmayı büyüttü.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kesim taraftar, Osimhen'in tatil ve eğlence hakkı olduğunu savunarak oyuncuya destek verdi. Diğer kesim ise yıldız golcünün Afrika Uluslar Kupası sonrası vakit kaybetmeden İstanbul'a dönmesi gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi.

ATLETICO MADRID MAÇI İÇİN GÖZLER ANTRENMANDA

Galatasaray'da teknik heyet, Osimhen'in fiziksel durumunu idmanda yakından takip edecek. Sağlık durumunda bir sorun çıkmaması halinde Nijeryalı yıldızın Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlaması planlanıyor.