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Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcusu Victor Osimhen, takımının başarısı için her şeyini vermeye hazır olduğunu belirtti. Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi yapan Osimhen, "Buradayken 5'inci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, reklam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Tecrübeli golcü, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye'de hem kendisinin, hem de ailesinin çok mutlu olduğunu dile getiren Osimhen, "Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım ve keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar, büyük bir tutkuyla bağlılar. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan da çok mutluyum" diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE 5 YILDIZ GÖNDERMESİ

Galatasaray formasıyla 37 maçta 33 gole ulaşan Osimhen, kariyer rekorunu kırmayı başardı. Kariyer rekoru kırdığını ancak önemli olanın Galatasaray'ın başarısı olduğuna dikkat çeken Victor Osimhen, "Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol rekorunu kırayım ya da önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi artırmak için buradayım. Takıma, hocama, başkanıma ve yönetime, buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Buradayken 5'inci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" diye konuştu.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSami İşgören:

sen varya sen osimen yemin ederim tek başına bir takımsın.75 milyon değil 100milyon dolar verseler sonuna kadar hak ediyorsun.doğuştanmı galatasarylısın kardeşim sen.adamsınnnn adam.

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Haber YorumlarıMihrali:

Bu demeçin nesi fb ye gönderme anlayamadım.

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Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Bu açıklamaların nesi fb ye gönderme. Adam oynadığı takımla ilgili hedef söylemiş. Admin algıda problem var

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Ah Ali Koç ah. Sayende çoluk çocuğun maskarası olduk. Önüne gelen, erken kalkan FB. ye gönderme yapıyor.

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Haber YorumlarıSer_hat:

La olum bu haberi yapan arkadaş iyi misin ne var bu paylaşımda fenere gönderme olacak...

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Bu haberi yapan kimse bir psikoloğa gitsin Fb ile kafayı bozmuş

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