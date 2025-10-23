Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Bodo/Glimt karşısında attığı iki golle kulüp tarihine geçti. Osimhen, Burak Yılmaz'ın Avrupa kupalarındaki gol rekorunu kırarak yeni bir tarihi başarıya imza attı.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU GEÇTİ

Galatasaray, Bodo/Glimt maçının 3 ve 33. dakikalarında Victor Osimhen ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Nijeryalı yıldız, attığı iki gol ile rekor kırdı. Sarı kırmızılı takımda, 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı gol atarak Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı (8) ve Galatasaray tarihine geçti.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK

Osimhen'in Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada attığı gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde kaydettiği en erken gol olarak kayıtlara geçti. Yıldız futbolcu, 33. dakikada farkı ikiye çıkararak performansını taçlandırdı.

"BURAK YILMAZ BÜYÜK BİR EFSANE"

Maç sonrası basın mensuplarının, "Bugün bir Galatasaray rekoru daha kırdığını biliyor musun? Burak Yılmaz'ı geçtin" sorusuna Osimhen, "Gerçekten mi? Burak Yılmaz büyük bir efsane. Onunla aynı cümlede anılmak bile benim için büyük bir gurur" yanıtını verdi. O anlar binlerce beğeni aldı.