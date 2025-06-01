Oscar Piastri İspanya Grand Prix'sini Kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9'uncu yarışı olan İspanya Grand Prix'sini McLaren takımının pilotu Oscar Piastri kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Lando Norris ikinci, Charles Leclerc üçüncü oldu. Bir sonraki yarış Kanada'da yapılacak.
İSTANBUL, FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9'uncu yarışı olan İspanya Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.
Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenen yarışı Piastri, 1 saat 32 dakika 57.375 saniyelik süreyle birinci tamamladı.
Büyük Britanyalı Lando Norris, Piastri'nin 2.471 saniye gerisinde ikinci, Monakolu pilotu Charles Leclerc ise birincinin 10.455 saniye arkasında üçüncü oldu. Sezonun 10'uncu yarışı Kanada Grand Prix'si, 15 Haziran'da yapılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor