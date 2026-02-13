Oscar Cardozo derbi için Trabzon'da

Haberler

Trabzonspor'un eski golcü oyuncusu Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Trabzon'a geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Cardozo, coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Oscar Cardozo, hafta sonu oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe maçını tribünden takip etmek için Trabzon'a geldi. Trabzonspor taraftarları, Cardozo'nun konakladığı otele giderek kendisine çiçek takdim etti. Trabzonspor taraftar grubu üyeleri, Cardozo'ya tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler ve marşlar eşliğinde karşılanan tecrübeli golcüye çiçek takdim edilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Taraftarların yoğun ilgisi karşısında duygulandığı gözlenen Cardozo, kendisini karşılamaya gelen grupla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bordo-mavili taraftarlar, eski golcüye derbi öncesi destek mesajları verirken, şehirde derbi heyecanı da erken başlamış oldu. Trabzonspor'a transfer olduğu ilk gün bastonla karşılanan Oscar Cardozo, yeniden geldiği Trabzon'da yine bastonla karşılandı.

2014-2016 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve özellikle hava toplarındaki etkinliği ile hafızalara kazınan Cardozo, bordo-mavili ekipte iki sezon görev yapmıştı. Paraguaylı oyuncu, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlamıştı. Bordo-mavili forma altında sergilediği performansla taraftarların hafızasında yer edinen Cardozo, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 66 maçta 28 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
