Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın yankıları sürüyor. Mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Osayi Samuel'in kramponuyla penaltı noktasını tekmelediği ve Trabzonsporlu taraftarların bu duruma hayli tepki gösterdiği görülüyor.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe- Trabzonspor maçının yankıları sürüyor.
OSAYI'DEN TARAFTARLARI KIZDIRAN HAREKETLER
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi Samuel'in Trabzonspor'un penaltı kullanacağı anlarda kramponuyla penaltı noktasını tekmelediği ve Trabzonsporlu taraftarların bu duruma hayli tepki gösterdiği görülüyor.