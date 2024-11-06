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Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın

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Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın yankıları sürüyor. Mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Osayi Samuel'in kramponuyla penaltı noktasını tekmelediği ve Trabzonsporlu taraftarların bu duruma hayli tepki gösterdiği görülüyor.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe- Trabzonspor maçının yankıları sürüyor.

OSAYI'DEN TARAFTARLARI KIZDIRAN HAREKETLER

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi Samuel'in Trabzonspor'un penaltı kullanacağı anlarda kramponuyla penaltı noktasını tekmelediği ve Trabzonsporlu taraftarların bu duruma hayli tepki gösterdiği görülüyor.

Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

bunlarda birten adam gibi futbolcu veya tenkin sorumlu yada başkan başkan yardımcısı varmı yok bunlar haram zadeler

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Haber YorumlarıSer_hat:

Karşınızda Deli dana...

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