Ortalık yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin maçını izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği mücadelede yaşananlar sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sosyal medyada gündeme oturdu. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 45 dakikada 7 kez ofsayta düşürmesi sonrası, futbolseverler bu savunma şeklini sarı-lacivertlilerin oyun anlayışına benzetti.