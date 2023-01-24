Ortalık karışacak! Fenerbahçe, 4 gazeteciyi uyardı: Kendilerine çeki düzen versinler

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray'la yaşanan gerilim ve hakem tartışmaları üzerine kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. 4 gazetecinin ismini veren Bilecik'ten çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kulüp televizyonunda gündemde yaşanan hararetli konularla ilgili açıklamalar yaptı. Bilecik, Galatasaray camiasına sert mesajlar yolladı.

4 GAZETECİ İÇİN ÇARPICI İFADE

Başkan Vekili Bilecik, 4 gazeteciye bulundu. Bilecik; Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük'ün isimlerini zikretti.

"GÖREVİNİZİ DÜRÜST YAPMANIZ GEREKİR"

Bilecik'in sözleri şu şekilde: "Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük gibi isimlerin kendilerine çeki düzen vermelerinde fayda var. Sizin görevinizi daha düzgün, daha dürüst yapmanız gerekir. Kafanızı yastığa huzurla koymalısınız. Bu isimleri herkes biliyor."